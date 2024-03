Najsłynniejsza strzelanina w Warszawie. Sceny jak z filmu Martina Scorsese w centrum handlowym Klif. O co poszło?

Tak to zdarzenie, w rozmowie z nami, wspomina świadek strzelaniny: Poszliśmy tam (do „Klifu” - red.) na wagary z lekcji w liceum. Wtedy to było bardzo popularne miejsce. Kilku byków siedziało w restauracji Viking. Nagle pojawił się gość, który zaczął do nich strzelać. Chaos, krzyki, strach. Za chwilę zniknął i tyle go widzieli, a my dalej siedzieliśmy przerażeni i schowani za winklem.