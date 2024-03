Karol Adolf Beyer nazywany jest dziś "ojcem polskiej fotografii". Swoje atelier otworzył przy ul. Senatorskiej, w pałacu Błękitnym, w 1845 roku. Nazwał je „Zakład Daguerrotypowy Karola Beyer w Warszawie”. Zajął się nową, nieznaną do tej pory sztuką, fotografią. Beyer zaczynał od portertów, ale wychodząc na balkon swojej pracowni (mieściła się na pierwszym piętrze) uwieczniał także Warszawę. Co ciekawe, działalność narobiła mu sporo kłopotów. W 1861 roku uwiecznił wojskowe biwaki, które pojawiły się po wprowadzeniu stanu wojennego (Warszawa była pod zaborem rosyjskim). Za te zdjęcia tracił na pół roku do więzienia.