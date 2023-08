Najtańsze domy i mieszkania w Warszawie i okolicach. Kosztują tyle, co samochód osobowy

Suma oszacowania wynosi: 651 000,00 zł Cena wywołania wynosi: 488 250,00 zł Szczegóły: Nieruchomość stanowi zabudowaną działkę o numerze ewidencyjnym 54/5 o powierzchni 769 m2 w obrębie 8-06-01 Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy oznaczoną w ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe. Na nieruchomości usytuowany jest budynek mieszkalny, w zabudowie wolnostojącej, o dwóch kondygnacjach nadziemnych (w tym poddasze użytkowe), niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 147,49 m2. Nieruchomość ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Grunt zagospodarowany, ogrodzony głównie ogrodzeniem drewnianym oraz siatką. Nieruchomość usytuowana jest w zasięgu podstawowych sieci infrastruktury technicznej (wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, kanalizacyjnej). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Narutowicza. Grunt jest porośnięty trawą oraz drzewami iglastymi. Grunt jest ogrodzony. Dojście oraz dojazd do Budynku utwardzone jest z kostki kamiennej. Oferta Kolejne nieruchomość na następnej stronie >>>

