Nie będzie nowej Strefy Relaksu. Projekt za 2 mln zł odrzucony przez mieszkańców w głosowaniu budżetu obywatelskiego

Pomysł utworzenia na pl. Bankowym zielonego skweru nie budził kontrowersji, jednak wykonanie pozostawiało wiele do życzenia. Ławki ustawione na wymalowanym liniami betonie nie prezentowały się zbyt atrakcyjnie. Wątpliwości budził także koszt projektu - blisko milion złotych. Cena poszczególnych elementów wydawała się zbyt wysoka, a projekt nie spełnił oczekiwań.

Na początku lipca 2019 roku władze stolicy zamieniły parking przed budynkiem warszawskiego ratusza na tzw. Strefę Relaksu. Przez całe wakacje nie mogły tam zatrzymywać się samochody. Ustawiono donice z roślinami, ławki, tężnię, a co kilka dni odbywały się tam wydarzenia kulturalne lub rozrywkowe.

Główne przestrzenie publiczne w Warszawie nie zawsze dostatecznie dobrze służą mieszkańcom jako miejsca do odpoczynku i rekreacji. Aby umożliwić mieszkańcom i użytkownikom przyjemne spędzanie czasu i podkreślić wyjątkowość wnętrz architektonicznych ulicy Senatorskiej i Placu Teatralnego, proponuję wprowadzenie zieleni i małej architektury w miejsce obecnych parkingów - pisał w swoim projekcie autor pomysłu.

Dalej Robert Buciak wyjaśnia, że projekt polega na czasowym przekształceniu w zielone skwery, przyjazne odpoczynkowi, czterech miejsc przy ul. Senatorskiej i Placu Teatralnym: Skweru Czartoryskich, skweru przed budynkiem Stołecznego Zarządu Rozbudowy Mienia (Senatorska 31) i dwóch fragmentów Placu Teatralnego opisanych w planie miejscowym jako przeznaczone na zieleń publiczną.

Projekt przewidywał zagospodarowanie wymienionych przestrzeni przez zieleń w donicach oraz różne formy małej architektury m.in. w postaci ławek warszawskich, stołów, siedzisk, stojaków rowerowych oraz koszy na śmieci, w okresie od początku maja do końca września 2020 roku. Co składało się na blisko 2 mln zł potrzebne na realizację projektu? 818 tys. zł pochłonie zakup zieleni oraz wyposażenia, z kolei 1,1 mln zł to koszty organizacyjne oraz utrzymanie miejsca przez 5 miesięcy.