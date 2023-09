Niebezpieczny wypadek w Warszawie. Samochód potrącił mężczyznę na pasach. Poszkodowany przechodził na czerwonym świetle Michał Mieszko Skorupka

Na rogu ul. Anielewicza i Al. Jana Pawła II w Warszawie doszło do groźnego wypadku. Mężczyzna przemieszczający się przez przejście dla pieszych został potrącony przez samochód marki Toyota. Do czasu przyjazdu karetki pogotowia, zaopiekowali się nim świadkowie zdarzenia. Z relacji policji wynika, że pokrzywdzony przechodził przez pasy na czerwonym świetle. - Niestety, to częsta praktyka w tym miejscu - mówi jeden z funkcjonariuszy.