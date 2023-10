Niecodzienna sytuacja w centrum Warszawy. Przechodzień natrafił na pokrzewkę aksamitną. To czwarty taki przypadek w Polsce Michał Mieszko Skorupka

Na warszawskim placu Defilad doszło do niecodziennego zdarzenia. Jeden z przechodniów zauważył w tamtejszych krzakach niezwykłego ptaka. Mowa o pokrzewce aksamitnej - przedstawicielce gatunku, występującego w krajach śródziemnomorskich. To czwarty przypadek zaobserwowania zwierzęcia w Polsce. Ostatni raz miało to miejsce ponad siedem lat temu, w Krynicy Morskiej.