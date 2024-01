Parkrun to bezpłatne, organizowane przez lokalną społeczność spotkania, w ramach których można maszerować, truchtać, biegać, być wolontariuszem lub kibicem. 55 osób biegało na Bródnie, w Parku Bródnowskim, z w ramach wydarzenia w Nowy Rok, a już po pięciu dniach spotkali się ponownie w Święto Trzech Króli. Tym razem warunki były znacznie gorsze, bo przenikliwy mróz, a dodatkowo od piątkowego wieczora w stolicy pada śnieg. Mimo to pojawiło się kilkadziesiąt osób, panowała bardzo pozytywna i niemal rodzinna atmosfera.

- Dawno nie mieliśmy takiego startu w Nowy Rok - pisali organizatorzy po biegu 1 stycznia. Organizatorzy zwrócili też uwagę, że w 2023 roku parkrun odbył się we wszystkie soboty. Za każdym razem pojawiało się kilkadziesiąt osób by aktywnie spędzić czas. Jeśli zatem potrzebujecie innych osób, żeby zmotywować się do biegania, truchtania czy nawet spacerowania to tam na pewno w każdą sobotę znajdziecie osoby, które Wam w tym pomogą.