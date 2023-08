Nietrzeźwi kierowcy w Warszawie. Stołecznymi ulicami po pijanemu prawie zawsze jeżdżą mężczyźni. Najnowszy raport ZDM

W raporcie ZDM podsumowującym zeszły rok na drogach czytamy, że wśród 20 kierowców, którzy w 2022 roku spowodowali w Warszawie wypadek drogowy pod wpływem używek, było 19 mężczyzn i tylko jednak kobieta.

Wśród 753 wypadków drogowych, do których doszło w zeszłym roku, 20 spowodowali nietrzeźwi kierowcy. W 18 przypadkach wcześniej pili alkohol, w dwóch - byli pod wpływem innych środków odurzających. Choć to kilka procent wszystkich wypadków, są one tragiczne w skutkach. Spośród 26 poszkodowanych zginęły w nich 4 osoby, a 2 zostały ciężko ranne - przekazali drogowcy.