W Warszawie spada ruch samochodowy? Tak wynika z badań ZDM

„Dane pozwalają sądzić, że ruch samochodowy w Warszawie zauważalnie spadł w porównaniu do 2019 roku. Takie obserwacje płyną z analizy ciągłych pomiarów ruchu w 84 punktach w całym mieście” – przekazali stołeczni drogowcy.

Pomiary natężenia ruchu na warszawskich ulicach

„Właśnie zakończyliśmy dużą modernizację i rozbudowę systemu automatycznych pomiarów ruchu. Obecnie pozwala on ocenić natężenie ruchu w ponad 100 lokalizacjach w charakterystycznych, reprezentatywnych punktach miasta. Pierwszym kordonem jest ten oparty o granice Warszawy, kolejny jest zbliżony do przebiegu tzw. obwodnicy etapowej miasta. Bliżej centrum badania prowadzone są na kordonie śródmiejskim, opartym o obwodnicę śródmiejską. Mierzymy również ruch na ekranie mostowym (czyli na wszystkich mostach przez Wisłę) i ekranie kolejowej linii średnicowej” – wskazał ZDM.

W Warszawie spada ruch samochodowy

To jednak nie wszystko. Spadek odnotowywany jest też niemal na wszystkich przeprawach przez Wisłę. Największy ubytek da się zauważyć na moście Łazienkowskim – aż o 37 proc. – co jest skutkiem remontu wiaduktów na Agrykoli. Także mosty Poniatowskiego i Siekierkowski są obecnie znacznie mniej obciążone niż cztery lata temu. Tutaj na obu przeprawach ruch spadł aż o 17 proc.

„ Na kordonie obwodnicy śródmiejskiej odnotowaliśmy ok. 980 tys. pojazdów na dob ę (łącznie w obu kierunkach), czyli mniej o ok. 13 proc. Również ruch północ-południe jest zauważalnie mniejszy – na umownej granicy wytyczonej kolejową linią średnicową zmierzyliśmy 619 tys. pojazdów, czyli spadek o 10 proc.” – przyznają drogowcy.

Nowy most upłynnił ruch?

„Mimo tego, łączna liczba aut przejeżdżających przez Wisłę nie zmieniła się. To efekt otwarcia nowego mostu Anny Jagiellonki na trasie S2, który przejął ok. 90 tys. pojazdów na dobę. Natężenie ruchu na moście w ciągu POW pozwalają szacować osobne pomiary przeprowadzone w miarodajnym okresie w dni robocze” – dodał ZDM.

Otwarcie trasy ekspresowej S2, która stanowi Południową Obwodnicę Warszawy, ma wpływ też na odczyty w innych rejonach Warszawy. I tak w związku z tym, ulica Bronisława Czecha odnotowała w roku ubiegłym spadek natężenia ruchu aż o 42 proc, a Dolina Służewiecka o 21 proc. Mniejszy ruch widoczny był także na ulicy Płaskowickiej w rejonie skrzyżowania z Puławską (spadek o 36 proc.).

84 punkty pomiarowe z których czerpane są dane działały zarówno w 2019 roku, jak i 2022 roku. Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że ruch samochodowy w stolicy zmniejszył się o 11 proc. Odliczając efekt przeniesienia się ruchu na nową drogę nadal obserwowany jest szacunkowy spadek natężenia ruchu w całej Warszawie na poziomie ok. 7 proc. Jak wskazali drogowcy, może to wynikać ze zmian nawyków i potrzeb transportowych warszawiaków. Część osób pracuje zdalnie i nie dojeżdża codziennie do biura.

W najbliższym czasie ma zostać przeprowadzone również Warszawskie Badanie Ruchu.