Noc w Instytucie Lotnictwa 2023 za nami. Tysiące miłośników lotnictwa, kosmosu i nauki wzięło udział w podniebnym święcie Redakcja Warszawa

Noc w Instytucie Lotnictwa 2023. Za nami 12. edycja wydarzenia. Jak co roku, w imprezie wzięły udział tysiące fanów lotnictwa, kosmosu, nauki i techniki. Podczas tegorocznego wydarzenia można było zobaczyć 35 statków powietrznych cywilnych i wojskowych, zwiedzić niedostępne na co dzień laboratoria instytutu, w tym największy tunel aerodynamiczny w Europie Środkowo-Wschodniej, a także spotkać pilotów, spadochroniarzy, inżynierów, astronomów i naukowców. Zobaczcie fotorelację z tego wydarzenia. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii.