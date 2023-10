Kaplica Sykstyńska zawita do Warszawy. Słynne freski będą na wyciągnięcie ręki już w listopadzie

Dla tych dzieł głowę stracił cały świat. Spektakularna wystawa w Warszawie

Kaplica Sykstyńska to miejsce, do którego nieustannie ustawiają się gigantyczne kolejki turystów. To właśnie tam znajdują się zapierające dech w piersiach, słynne freski wykonane ręką Michała Anioła. Niedługo obcowanie z tym zabytkiem przeniesie się w zupełnie inny wymiar. Aby zobaczyć Kaplicę Sykstyńską nie trzeba będzie już jechać do Włoch. Wszystko dzięki wystawie "Kaplica Sykstyńska. Dziedzictwo".

Multimedialna wystawa umożliwi zapoznanie się z freskami w sposób, jaki do tej pory nie był dostępny dla turystów. Po raz pierwszy będzie można dotknąć, zobaczyć z bliska czy zrobić zdjęcie dziełom, z którymi bliższy kontakt w Kaplicy Sykstyńskiej jest mocno ograniczony. W obiekcie panuje całkowity zakaz fotografowania fresków.