Noli Studios w Warszawie. To pierwszy w Polsce co-living. Prywatne mieszkania, ale wspólny salon czy kuchnia. Sprawdzi się?

Wynajem mieszkań jak z amerykańskiego filmu. Prywatne pokoje, ale wspólny salon, kuchnia i pralnia. W "Mordorze" powstał pierwszy w Polsce co-living. Jakość obsługi i wyposażenia robi wrażenie. Pozostaje pytanie czy taki pomysł, do tego w takim miejscu się przyjmie.

Fiński deweloper, po kilku latach od zapowiedzi, otworzył pierwszy w Polsce co-living. To znana ze Skandynawii (po części także z USA) forma najmu, w której każdy ma swoje mikro-mieszkanie z sypialnią, łazienką i aneksem kuchennym, ale pozostałe funkcje dzieli razem z innymi najmującym. Jak to wygląda w praktyce?

Co-living w "Mordorze". Jak wyglądają mieszkania?

Dziewięciopiętrowy budynek powstał przy ul. Postępu. Znajduje się w tzw. "Mordorze", w pobliżu samym sercu mokotowskiego zagłębia biurowego. Z zewnątrz przypomina zwyczajny blok, jednak po wejściu do środka sprawia wrażenie hotelu. To nie przypadek, co-living łączy w sobie te dwie funkcje. Wystarczy powiedzieć, że najmujący raz w miesiącu mają obligatoryjne sprzątanie pokoju.

Noli Studios oferuje 280 pokoi typu studio. Znajduje się w nich aneks kuchenny, łazienka i sypialnia (osobna, bądź połączona z pokojem w zależności od wariantu). Przygotowane są trzy rodzaje mieszkań:

19 mkw. z rozkładanym łóżkiem (na zdjęciu poniżej)

26 mkw.

36 mkw. z oddzieloną sypialnią. Pokoje zajmują piętra 2-8. Zajrzeliśmy do Noli Studios w "Mordorze". Krzysztof Jedynak

Wspólna kuchnia i salon

Aż 580 mkw. to powierzchnie wspólne. Po wejściu do Noli, za niewielką automatyczną recepcją, znajduje się ogromny salon z kanapami i fotelami. W tym miejscu czas spędzać mają najemcy. Do dyspozycji są zarówno sale telewizyjne, miejsce do wspólnych gier czy nieźle wyposażona siłownia. Na końcu korytarza przygotowano w pełni wyposażoną kuchnię oraz sporą jadalnię.

Pomysł ewidentnie nastawiony jest na wspólne spędzanie czasu. Zapytałem twórców, czy ich zdaniem się sprawdzi. Polacy nie przywykli do rezygnacji z prywatności (brak własnej sporej kuchni czy salonu). Dodajmy, że oferta jest cenowo porównywalna do wynajęcia sporo większego mieszkania w tej części miasta. Zajrzeliśmy do Noli Studios w "Mordorze". Krzysztof Jedynak - Podstawą konceptu jest założenie, że ludzie potrzebują czegoś więcej, niż tradycyjny wynajem. Współcześni klienci poszukują bowiem bardziej elastycznych opcji zamieszkania, nowocześnie urządzonych przestrzeni i możliwości doświadczania świata, dzielonej z innymi osobami. Nowe rozwiązania na rynku pracy, rosnąca liczba cyfrowych nomadów i coraz częstsze przemieszczanie się ludzi pomiędzy miastami – to tylko kilka powodów, dla których warto było stworzyć Noli Studios – odpowiada Marta Karteczka, Head of Operations, Serviced Living in Poland.

Koncept rusza od 1 listopada. Nie dowiedzieliśmy się ile mieszkań zostało już wynajętych. Z rozmów z twórcami Noli wynika, że pewnym "zabezpieczeniem" jest wejście w rynek najmu krótkoterminowego. Zakwaterowanie (nawet na jedną dobę) można bowiem zarezerwować w popularnym serwisie zajmującym się noclegami.

"Amerykańska" pralnia i pokoje telefoniczne

Wizyta w Noli to w pewnym sensie przenosiny do innego świata. Można tu zobaczyć wiele rzeczy nietypowych, znanych np. z popkultury czy... korporacji. Nie dziwią salki konferencyjne, ani pokoje telefoniczne. Wrażenie robi za to pralnia (znajdująca się w podziemiach), w której ustawiono stół do piłkarzyków. Zajrzeliśmy do Noli Studios w "Mordorze". Krzysztof Jedynak Dostępna przestrzeń jest także na dachu. Na 9. piętrze ulokowano spory taras, na którym odbywać się mają imprezy. Jak słyszymy Noli ma także dedykowanego "animatora", który co najmniej raz w miesiącu będzie organizował imprezy integracyjne dla najemców.

Pozostaje pytanie czy skandynawski koncept przypadnie Polakom do gustu. Biorąc pod uwagę gości spotkania prasowego, inwestycja nastawiona może być na przyjmowanie ekspatów szukających wysokiego standardu, ale także towarzystwa. Noli niewątpliwie może przypaść do gustu. Biorąc pod uwagę jakość i cenę zastanawiające jest, że powstało w "Mordorze" (odchodzącym centrum biurowym), a nie na Woli. Zajrzeliśmy do Noli Studios w "Mordorze". Krzysztof Jedynak

Co-living. Ile to kosztuje?

Jak słyszymy, cena uzależniona jest od długości najmu (możliwa jest nawet opcja wynajęcia na jedną noc), a także od wyposażenia. Możemy otrzymać urządzone mieszkanie z meblami, garnkami i firankami lub jedynie z podstawowym sprzętem (łóżko, kuchnia, łazienka, stół). Na stronie możemy wybrać kilka opcji. Ceny wyraźnie spadają przy wynajmie długo terminowym. Przykładowo, studio częściowo umeblowane kosztuje (cena za 1 miesiąc):

6120 zł - przy wynajmie miesięcznym

4760 zł - przy umowie na 5 miesięcy

3400 zł - 9 miesięcy (nawet przy dłużej umowie cena pozostaje taka sama). W rozmowie z nami Marta Karteczka, Head of Operations, Serviced Living in Poland opowiada, że ten model jest sprawiedliwy. Jeżeli najemca zdecyduje się przedłużyć umowę - firma wyrówna wysokość czynszu, także z poprzednich miesięcy. Działa to w dwie strony - jeśli ktoś wypowie umowę, stawka "podskoczy" do kwoty adekwatnej do długości pobytu. Zajrzeliśmy do Noli Studios w "Mordorze". Krzysztof Jedynak

