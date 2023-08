Nowa atrakcja dla dzieci. Ścianka wspinaczkowa, moduły obrotowe i tablice edukacyjne. W Warszawie powstał Statek do Młocin

Statek do Młocin, czyli edukacja przez zabawę

Statek do Młocin to nowa atrakcja w Warszawie. Jest to plac zabaw, który został dostosowany do potrzeb dzieci w różnym wieku i o różnym poziomie sprawności. To bajeczne miejsce znajdziemy tuż przy wejściu do Galerii Młociny.

Miejsce to oferuje ściankę wspinaczkową, moduły obrotowe i tablice edukacyjne, wspomagające naukę podstawowych słów w języku angielskim, podstaw języka migowego czy alfabetu Braille’a.

Ponadto dzieci znajdą tam drabinki i ślizgawki, jak też grę OXO (kółko i krzyżyk).