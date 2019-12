Nowa Górczewska. Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął prace nad zwężaniem ulicy. Tak będzie wyglądać po przebudowie

Zwężenie Górczewskiej - jak będzie wyglądać po zmianach?

Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął prace związane z przebudową ul. Górczewskiej. Ulica zostanie zwężona do dwóch pasów (obecnie ma trzy) na wolskim odcinku, pomiędzy trasą Prymasa Tysiąclecia a Lesznem. Oznacza to, że z ulicy zniknie buspas. Zamiast niego pojawią się miejsca parkingowe i zieleń. Na odcinku od ul. Tyszkiewicza do Sokołowskiej powstaną zatoki w których będzie mogło parkować około 130 aut (przed budową metra było ich tam 30). Tam gdzie będzie to możliwe miejsca dla samochodów będą przeplatały się z zielenią .

Według ZDM-u po przebudowie ul. Górczewska zmieni się w elegancką, wygodną i bezpieczną miejską ulicę.