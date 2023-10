Nowe mieszkania, nowe etaty, czyli Mazowsze silne budowlanką Redakcja Warszawa

Grzegorz Olkowski

W ubiegłym roku, wg danych GUS, oddawano do użytkowania 27 mieszkań na godzinę. W takim tempie baza mieszkaniowa Ursynowa powstałaby w ciągu 5 miesięcy. Branża budowlana ma możliwości i potencjał do tego, aby w sposób dynamiczny odpowiadać na aktualne wyzwania w zakresie kryzysu mieszkaniowego. Pozornie buduje się dużo, ale to wciąż dużo za mało, aby zapełnić lukę mieszkaniową.