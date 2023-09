O.S.T.R. zagra w Amfiteatrze Bemowo. Darmowy koncert rapera już w sobotę 23 września. Na scenie pojawi się także Zuza Jabłońska Michał Mieszko Skorupka

O.S.T.R. - jeden z najpopularniejszych polskich raperów i producentów muzycznych, znów przyjedzie z Łodzi do Warszawy, by rozgrzać tutejszą publiczność. Tym razem artysta wystąpi na deskach Amfiteatru Bemowo. W trakcie koncertu gościnnie zaśpiewa Zuza Jabłońska, młoda wokalistka znana z udziału w programie "The Voice Kids". Wstęp na wydarzenie jest darmowy.