Odnaleziono niezwykłe zdjęcia Warszawy. Stolica w II RP, niszczona w czasie wojny i ruiny z lat 50.

Niesamowita kolekcja zdjęć dawnej Warszawy

Fotograf Tadeusz Bukowski ps. „Bończa” pracował dla Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej. W Warszawie mieszkał przed wojną, a także – z roczną przerwą, aż do śmierci w 1980. Stolicę fotografował już wcześniej, bo w czasach II RP. Podczas okupacji i Powstania Warszawskiego na polecenie AK dokumentował działania Niemców, zniszczenia oraz oddziały powstańcze i ludność cywilną.

Negatywy ukrył w kilku miejscach, m. in. w piwnicy kamienicy przy ul. Drewnianej 12. We wrześniu 1944 został zatrzymany przez Niemców, a z miasta wyszedł jako cywil. Następnie wraz z żoną przeprowadzili się do Katowic. Wiosną przyjechał na krótki czas do Warszawy, by znów fotografować, tym razem ruiny. Wtedy odnalazł część negatywów schowanych w czasie wojny. Niektóre ze zdjęć opublikuje krótko przed śmiercią w 1980 roku, w albumie „Warszawa w Dniach Powstania 1944”.