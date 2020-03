Ogólnopolska zbiórka na walkę z koronawirusem. Wpłacono już 16 milionów złotych. Kupią za to 25 ton sprzętu

Fundacja Siepomaga uruchomiła Ogólnopolską Zbiórkę na Walkę z COVID-19. To reakcja na sygnały, które docierały do społeczników, że w nowo powstających oddziałach zakaźnych brakuje odpowiedniego wyposażenia. Równocześnie uruchomiono skrzynkę mailową - dlaszpitali@siepomaga.pl - pod którą szpitale mogą zgłaszać zapotrzebowanie na sprzęt. Przedstawiciele fundacji tłumaczą, że postarają pomóc każdemu oddziałowi, który do nich napisze.

"Zbiórka powstała po to, by móc zebrać środki na niezbędne wyposażenie powstających właśnie oddziałów zakaźnych i wszystkich placówek medycznych zaangażowanych do walki z pandemią. Monitorujemy sytuację, będziemy w stałym kontakcie ze wszystkimi szpitalami, które zgłoszą się do nas z prośbą o wsparcie. Każda godzina to nowe informacje, wszystko zmienia się dynamicznie" - czytamy w opisie.

Po tygodniu od uruchomienia zbiórki zebrano już 15 755 726 złotych (stan na 23 marca, g. 20). Każdego dnia kwota ta powiększa się o kolejny milion. Co ciekawe, największym darczyńcą jest... sama fundacja, która przeznaczyła na zbiórkę aż 5 milionów złotych - kwotę zebraną z 1% podatku za rok 2018.