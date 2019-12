Ogólnopolski sukces programu „Chodź na łyżwy” Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego

Zainteresowanie regularnymi zajęciami wydatnie zwiększyły organizowane w 7 miastach dni otwarte. W Gdańsku, Łodzi, Krakowie, Warszawie, Katowicach, Lublinie i Wrocławiu łyżwiarskie szlify zdobyło ponad 1200 osób. Największym zainteresowaniem cieszyły się Dni otwarte w Hali Olivia w Gdańsku oraz na Lodowisku Spartan we Wrocławiu.

Za nami bardzo intensywny rok. Jestem bardzo szczęśliwy, że udało nam się zarazić łyżwiarstwem figurowym tak wiele osób. To na pewno będzie procentowało w kolejnych latach. Program nie tylko pomaga nam popularyzować łyżwiarstwo i docierać do świadomości mieszkańców, ale też budować markę i wyszukiwać nowe talenty. W ten sposób pokazujemy ludziom, że łyżwiarstwo to sport, który można uprawiać przez cały rok. Ten sukces nie byłby możliwy bez wsparcia Ministerstwa Sportu oraz PGE Energia Ciepła SA - komentuje Jacek Tascher, prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego.