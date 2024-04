Gonçalo Feio: Nowy trener Legii Warszawa. Kto to jest i co o nim wiemy?

Gonçalo Feio - nowy trener Legii Warszawa

- Goncalo Feio pracował w Legii 5,5 roku. Trzy lata w akademii, dwa lata jako analityk. Wychowankowie akademii wspominają go - jednym słowem - rewelacyjnie. Jako najlepszego trenera z czasów juniorskich. Czas na rozdział numer dwa - pisze dziennikarz na portalu X.

Kontrowersyjna postać nowego trenera Legii Warszawa

Feio to kontrowersyjna postać. Kibice Motoru Lublin docenili jego zasługi w awansie do Fortuna 1 Ligi, ale pamiętają też konflikty z prezesem Motoru i rzecznikiem prasowym klubu. Po tych wydarzeniach Feio został ukarany przez PZPN grzywną w wysokości 30 tys. złotych i musiał przeprosić poszkodowanych na piśmie. Jeśli nie popełni żadnego przewinienia w ciągu dwoch lat od marca 2023, uniknie kary dyskwalifikacji na 12 miesięcy.

Niespodziewane odejście z Motoru Lublin

Odejście Gonçalo Feio z Motoru Lublin wywołało duże kontrowersje. Po jednym ze spotkań Portugalczyk złożył rezygnację, co skłoniło dziennikarzy do snucia teorii o próbie wywalczenia lepszego kontraktu w pierwszoligowym klubie. Nikt nie spodziewał się, że Motor pozwoli odejść trenerowi, który doprowadził go na zaplecze Ekstraklasy.