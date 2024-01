Amazon zrealizował serial o Legii Warszawa. Premiera już na początku lutego. Czego dowiemy się o stołecznej drużynie?

Legia z własnym serialem na Amazon Prime

"Legia. Do końca" zaprasza widzów do świata pełnego emocji, ambicji i walki o najwyższe trofea. Sześcioodcinkowy serial koncentruje się na pełnym wyzwań sezonie 2022/2023 – czasie odrodzenia i powrotu Legii po trudnym w historii klubu sezonie 2021/2022. Dokument ukazuje euforię po spektakularnych zwycięstwach, emocje po przegranych meczach, jak również przełamywanie kryzysów, zmiany personalne i drogę do odbudowy pozycji klubu - zapowiada biuro prasowe warszawskiej Legii.

Dokument ma być unikatową okazją, żeby przyjrzeć się z bliska zakulisowej pracy zawodników oraz sztabu trenerskiego stołecznego klubu. "Legia. Do końca" – to trener Kosta Runjaić w swoim pierwszym sezonie w Warszawie. To bramki zdobywane przez Josue. To kuchnia ligowych transferów i trudów zarządzania zespołem, w którym presja zwycięstw i trofeów zawsze jest ogromna. W zwiastunie serialu pojawiają się także fragmenty z życia prywatnego piłkarzy - chociażby Pawła Wszołka Kacpra Tobiasza czy Rafała Augustyniaka.