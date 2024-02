Iluminarium w podwarszawskich Markach. Odwiedźcie wyjątkową przestrzeń z pokojami sensorycznymi

Centrum handlowe M1 w podwarszawskich Markach zaprasza do ILUMINARIUM - specjalnie stworzonej przestrzeni z pokojami sensorycznymi, którą będzie można obejrzeć już od najbliższego poniedziałku. To wyjątkowa możliwość zabawy zmysłami w namiotach sferycznych wypełnionych interaktywnymi dźwiękami, światłami i efektami specjalnymi.

ILUMINARIUM to zarówno pokoje relaksacyjne stanowiące eteryczną oazę spokoju, jak i przestrzeń z nutą szaleństwa pobudzająca wyobraźnię. Pełne doświadczenie oferowane w ILUMINARIUM to podróż do wnętrza samych siebie, gdzie dźwięki i kolory prowadzą przez emocjonalne pejzaże, aż do osiągnięcia wewnętrznego spokoju i stabilizacji - podkreślają twórcy instalacji.