Dariusz Mioduski po skandalu w Holandii: "Zapraszamy na Legię, pokażemy wam jak wygląda bezpieczeństwo i gościnność"

Awantura po meczu Legii w Holandii

Jak mówił prezes Legii Dariusz Mioduski: - Całe szczęście udało nam się kilka zachowań nagrać, bo próbuje się wykrzywić obraz wczorajszych wydarzeń. Na meczu nie było żadnej agresji, kibice fenomenalnie wspierali Legie. To co się stało godzinę później, wydaje się nieprawdopodobne. Myśląc już na spokojnie, to nie był incydent, a coś na co się zanosiło. Usłyszałem wiele głosów, od działaczy, dziennikarzy, VIP-ów, kibiców, że jest bardzo negatywne nastawienie bo Polaków, którzy przyjechali na mecz. Lokalne władze miały być mocno uprzedzone co wizyty polskich kibiców, wypraszać ludzi z restauracji i zapowiadać hordę agresywnych kibiców.

Tło wydarzeń

Jak relacjonowali obecni na miejscu dziennikarze, kiedy część piłkarzy i sztabu pierwszej drużyny była już w autokarze to zamknięto do niego przejście. Trener Legii, Kosta Runjaic, zapytał stewarda: - Dlaczego nie możemy wyjść? Ten odpowiedział: - Możecie wyjść, jak zapłacisz. I się śmiał - podaje portal Meczyki.pl. Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. Autokar otoczyli miejscowi policjanci. Zagrozili szturmem i aresztowali dwóch „legionistów” - portugalskiego pomocnika Josue i serbskiego obrońcę Radovana Pankova. Obaj zostali odwiezieni na komisariat w kajdankach. Właściciel Legii Dariusz Mioduski był szarpany przez policjantów, a trener przygotowania motorycznego został pobity pałkami.

Wersja holenderskiego klubu i lokalnej policji jest taka, że winę za to co się wydarzyło ponoszą przedstawiciele i kibice Legii, a zawodnikom grozi postawienie zarzutu naruszenia nietykalności na funkcjonariusza za co grozi do 3 lat więzienia - informuje portal legionisci.com. W mediach holenderskich pojawiły się także informacje o tym, że podczas przepychanki w tunelu ucierpiał jeden z ochroniarzy. Wersja gospodarzy jest taka że ochroniarz ma wstrząśnienie mózgu i złamany łokieć. Warto przy okazji przypomnieć, że AZ Alkmaar miał karę w zawieszeniu częściowego zamknięcia stadionu za mecz z Bodo/Glimt w 2022. Po tej sytuacji doszło m.in. do ataku kiboli AZ na sektor VIP (rodzin, gości) West Ham United. Mimo to kara nie została odwieszona - zwrócił nam uwagę na Twitterze "DbAbsur".

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z całego zajścia. Rejestrowali je pracownicy klubu, wśród nich kobiety, które także spotkały się z agresją i groźbami służb porządkowych. Podobne zachowania podejmowano wobec prezesa Legii i wiceprezesa European Club Association (ECA), największej organizacji zrzeszającej kluby piłkarskie w Europie. Prezes Legii miał na sobie identyfikator, można było odczytać, że jest działaczem klubu, a na filmach widać wyraźnie, że nie jest agresywny. Mimo to był popychany przez policjantów i ochroniarzy. Co istotne, na wniosek Legii informacja o całym zajściu została uwzględniona w protokole meczowym przez delegata UEFA.