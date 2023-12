Ile zarobi Legia Warszawa? Piłkarze wyszli z grupy. Znamy konkretne kwoty

Wielkie pieniądze dla Legii za Lige Konferencji Europy

2,94 miliona euro Legia zarobiła za sam awans do fazy grupowej. Wcześniej 300 tysięcy euro za eliminacje. Wyszarpała go w rzutach karnych po dwóch remisach z solidną duńską drużyną - FC Midtjylland. Każda wygrana w fazie grupowej była nagradzana kwotą 500 tysięcy euro. To oznacza, że kolejne 2 miliony euro Legia podniosła z boiska za swoje wyniki. Drugie miejsce w grupie to 325 tysięcy złotych. Jeśli Legia odpadnie w 1/16 finału to otrzyma kolejne 300 tysięcy euro, ale jeśli awansuje dalej to kwota może być dwa razy wyższa. Jednak już teraz zdobywcy Pucharu Polski mają zagwarantowane minimum 5 milionów 865 tysięcy euro, czyli ponad 24 miliony złotych.

Jak podaje serwis sport.tvp.pl do tego dochodzą jeszcze pieniądze z praw marketingowych, telewizyjnych, a także te, które kluby otrzymują za miejsce w rankingu za ostatnie dziesięć lat (bonus 756,5 tys. euro). Kwota jaka za to przysługuje Legii będzie dokładnie znana po sezonie. Warszawiacy mogą jednak myśleć o nawet 40-50 milionach złotych. To pokazuje jak bardzo opłaca się grać w europejskich pucharach. Wyniki Legii w tym sezonie, a także punkty zdobywane przez Raków, Lecha i Pogoń w tym roku i poprzednich latach, pną też Polskę w rankingu krajowym. To przełoży się m.in. na rozpoczynanie gry w eliminacjach później niż dotychczas.