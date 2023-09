Legia wygrywa 3:2 z Aston Villą! Kolejny szalony występ europejskich pucharach. Grad goli przy Łazienkowskiej

Kolejny szalony mecz Legii. 5 goli z Anglikami

Mecz rozpoczął się od niezwykle mocnego uderzenia. Już w 3 minucie dobre dośrodkowanie z lewej strony wykonał Patryk Kun. Paweł Wszołek wbiegł pomiędzy obrońców i idealnym strzałem z kilku metrów pokonał Emiliano Martineza, wyprowadzając Legie na prowadzenie. Niestety już po kilku minutach goście z Anglii wyrównali. Mocny strzał oddał Nicolo Zaniolo. Nie do końca dobrze i pewnie interweniował Kacper Tobiasz. Piłka odbiła się w taki sposób, że Duranowi udało się wyskoczyć do dobitki i skierować piłkę do pustej bramki.

Legia nie cofnęła się głęboko i nie pozwoliła rozgrywać piłkarzom Aston Villi piłki wysoko na swojej połowie. Okazało się to dobrą decyzją. Wysoki pressing wymuszał błędy drużyny z Birmingham i stwarzał okazje do kontry dla Legii. Przy jednej z nich piłkę w prawym rogu pola karnego piłkę otrzymał Wszołek, wypatrzył w polu karnym Ernesta Muciego, do którego piłka dotarła obcierając jeszcze rywala. Albańczyk zamienił tę sytuację na bramkę. Sytuacja była sprawdzana przez VAR, ale zawodnik Legii nie był na pozycji spalonej. Paweł Wszołek potwierdził w pierwszych 45 minutach swoją świetną formę zdobywając gola i zaliczając asystę.