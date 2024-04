Legia Warszawa triumfuje nad Górnikiem Zabrze i zmniejsza stratę do lidera Ekstraklasy

Szczegóły meczu Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:3 (0:1)

Decydujące momenty meczu

W 60. minucie, sędzia podyktował rzut karny dla Górnika Zabrze. Radovan Pankov z Legii Warszawa zagrał piłkę ręką, co skutkowało żółtą kartką dla obrońcy. Lawrence Ennali z Górnika Zabrze pewnie wykorzystał tę jedenastkę, doprowadzając do remisu.

Powrót do gry i zwycięstwo Legii Warszawa

W 67. minucie na boisku pojawił się Bartosz Kapustka, który już minutę później strzelił gola dla Legii Warszawa. W 75. minucie, kolejny cios wyprowadziła Legia. Dzięki fantastycznemu zagranie Marca Guala, do piłki dopadł Josue, strzelając trzeciego gola dla "Wojskowych". Wygrana ta pozwoliła Legii zmniejszyć stratę do lidera Ekstraklasy, Jagiellonii Białystok, do zaledwie siedmiu punktów.

Na trybunach meczu Górnik - Legia pojawił się Michał Probierz, selekcjoner reprezentacji Polski. Czyżby uzdolniony Dominik Szala wpadł mu w oko?