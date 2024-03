Wisła Kraków kontra Legia Warszawa: Kto ma większe szanse na europejskie puchary?

Słaba forma Legii Warszawa otwiera drogę Wiśle Kraków

Tymczasem, Wisła Kraków, mimo braku spektakularnych zwycięstw, wciąż ma szanse na bezpośredni awans do Ekstraklasy. "Biała Gwiazda" obecnie plasuje się na 5. miejscu, co gwarantuje jej baraże. Kluczowe jest jednak to, że klub z Fortuna 1. Ligi niedługo stawi czoło rywalom w półfinale Pucharu Polski.

Szykują się zmiany w Ekstraklasie i Pucharze Polski

Co więcej, tabela Klimka uwzględnia miejsca gwarantujące grę w eliminacjach do europejskich pucharów. Legia Warszawa ma zaledwie 12 procent szans na międzynarodowe rozgrywki. Wiśle Kraków, przy wygraniu Pucharu Polski, daje się prawie 15 procent szans na udział w eliminacjach do Ligi Europy.

Zdobywca Pucharu Polski w sezonie 2023/2024 (lub 2. drużyna w tabeli Ekstraklasy, jeśli PP wygra mistrz Polski) nie będzie rozpoczynał europejskiej przygody od Ligi Konferencji – jak ma to miejsce obecnie – a od I rundy eliminacji Ligi Europy. Jest to znacząca korekta, bowiem dzięki temu nawet porażka w jednym dwumeczu nie oznacza całkowitego odpadnięcia z pucharów, a "przejście" do LKE i utrzymanie szans na fazę grupową - czytamy na stronie Ekstraklasy.

Czy zmiany w przepisach przyniosą Wiśle Kraków upragniony awans, a Legii Warszawa pozwolą odzyskać dobrą formę? Przekonamy się w najbliższych tygodniach.