Ogród Krasińskich zachwyca barwami. Niegdyś największy park w Warszawie, dziś oaza spokoju Redakcja Warszawa

Magiczne miejsca na spacer w Warszawie. Mnóstwo kwitnących kwiatów, śpiew ptaków, świeża zieleń na drzewach i krzewach, a wokół alejki spacerowe tuż przy zabytkowym zabudowaniu. Ogród Krasińskich to część siedemnastowiecznego założenia pałacowo-ogrodowego. Dawniej był to największy park w stolicy. Byliśmy tam ostatnio i jesteśmy pewni, że miejsce to idealnie sprawdzi się na weekendowy spacer, a nawet piknik. Wejdźcie w galerię zdjęć i zobaczcie to niesamowite miejsce.