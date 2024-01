Orszak Trzech Króli przeszedł przez Warszawę. Uczestnicy dotarli na Plac Zamkowy. Starówka wypełniona kolorowymi akcentami

Orszak Trzech Króli przeszedł przez Warszawę

Orszak zmierza Traktem Królewskim do stajenki, która w tym roku stoi na Placu Zamkowym. Wydarzeniu towarzyszy hasło "W jasełkach leży!" zaczerpnięte z XVII-wiecznej kolędy "Nowy rok bieży". W Świętą Rodzinę z Dzieciątkiem wcieliło się tym razem małżeństwo, które adoptowało siedmioro dzieci. Po 18 latach doczekali się biologicznego, które podczas orszaku zagra Nowonarodzonego Jezusa. O godz. 12:00 na Krakowskim Przedmieściu została odmówiona modlitwa Anioł Pański. W tym samym czasie modlitwę Anioł Pański prowadził Kardynał Kazimierz Nycz ze sceny na Placu Zamkowym. Do specjalnie przygotowanej szopki o godz. 12.20 dotrze Maryja Brzemienna z Józefem, którzy wraz z Dzieciątkiem pojawią się na scenie na Placu Zamkowym.

Święto Objawienia Pańskiego. Mnóstwo atrakcji

Wraz z orszakiem europejskim maszerował Legion Rzymski, z kolei przed orszakiem afrykańskim ujrzymy karawanę pluszowych wielbłądów. Punktem kulminacyjnym wydarzenia był pokłon trzech królów i złożenie ewangelicznych darów. Przypomnijmy, że pierwszy orszak trzech króli w Polsce ruszył w 2009 roku. W tym roku poza polskimi miastami orszaki wyruszą także w USA (Niles), w Niemczech (Monachium i Neviges), we Francji (Lissieu), a także w Afryce w miejscowości Nyakinama w Rwandzie, w Burhynyi w Demokratycznej Republice Konga, w Esseng w Kamerunie, w Zambii w Lusace i w mieście Mansa.

Imprezie towarzyszy zbiórka pieniędzy. Dochód z niej zostanie przekazany na wsparcie pierwszego na Litwie hospicjum dziecięce im. Bł. Księdza Michała Sopoćki, prowadzone przez polską siostrę Michaelę Rak. To miejsce nazywane jest "Mostem do Nieba" bądź "Betlejem Miłosierdzia". W naszym kraju 6 stycznia to także Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. Taca zbierana tego dnia w świątyniach przekazywana jest na Krajowy Fundusz Misyjny, z którego utrzymywane jest m.in. Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie oraz wspierani są misjonarze z Polski.