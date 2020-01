Osiedle Przyjaźń znów z problemami. Mieszkańcy pięknych domków martwią się o przyszłość

Osiedle jest własnością Skarbu Państwa. Zarządza nim prezydent Warszawy, który dzierżawi teren Akademii Pedagogiki Specjalnej. Na co dzień jednak osiedlem zajmują się mieszkańcy. A wszystko to sprawia, że zdaniem aktywistów, odpowiedzialność za osiedle rozmywa się na wiele podmiotów. Co więcej, o prawo własności do terenu trwają spory w sądzie, a to uniemożliwia inwestowanie w osiedle. Kiepski stan techniczny sprawia, że mieszkanie we w miarę komfortowych warunkach jest na Jelonkach coraz trudniejsze, a mieszkańcy mogą wkrótce być zmuszeni do wyprowadzki.

Jelonki dla robotników PKiN

Zbudowane na początku lat 50. osiedle jest dziś wciąż zamieszkiwane przez warszawiaków. Mieszkańców przyciąga przede wszystkim nietypowa zabudowa kolorowych, stylizowanych na wiejskie, parterowych domów. Osiedle Przyjaźń powstało początkowo jako hotele robotnicze. To tutaj mieszkali radzieccy robotnicy, którzy budowali Pałac Kultury i Nauki.