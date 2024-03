Oto najpiękniejsze miasta na Mazowszu. 9 zachwycających miejscowości. Cicho, pięknie i spokojnie Michał Mieszko Skorupka

Pierwszą miejscowością na naszej liście jest Gostynin - siedziba powiatu gostynińskiego i gminy wiejskiej Gostynin. Miejscowość licząca dzisiaj około 32 kilometrów kwadratowych, bogata jest w sporą ilość wyjątkowych obiektów antropogenicznych. Do najciekawszych z nich należy zaliczyć: * Klasycystyczny ratusz z XIX wieku - zbudowany według projektu Hilarego Szpilowskiego, zwieńczony wieżą zegarową z ażurową latarnią * Zamek gostyniński (na zdjęciu) * Budynek dawnego Zajazdu zbudowany w latach dwudziestych XIX wieku * Kaplica pw. św. Jakuba Apostoła * Dworzec stacji kolejowej Gostynin i wieża ciśnień zespołu dworca kolejowego z 1924 roku * Późnobarokowa drewniana figura św. Jakuba Apostoła z XVIII wieku * Klasycystyczne hale targowe "Arkady” z 1927 roku * Cmentarz ewangelicko-augsburski z połowy XIX wieku * Stary cmentarz żydowski w Gostyninie * Nowy cmentarz żydowski w Gostyninie Na szczególną uwagę zasługują również piękne obiekty przyrodnicze. Wśród nich warto wymienić: * Rezerwaty przyrody: Dybanka, Dolina Osetnicy i Drzewce * Pobliski park krajobrazowy * Miejscowe i okoliczne jeziora W Gostyninie nie brakuje atrakcji dla rowerzystów. Znajdują się tam bowiem liczne ścieżki i szlaki dla cyklistów. Google Street View Zobacz galerię (20 zdjęć)

Mazowsze to region, który naszym rodakom kojarzy się przede wszystkim ze stolicą Polski - Warszawą. Znajduje się tu jednak wiele innych miejscowości, które warto odwiedzić ze względu na urocze tereny, wspaniałą architekturę, liczne zabytki oraz wyjątkowy klimat. Są to również idealne miejsca do wypoczynku i naładowania baterii po ciężkim tygodniu w pracy czy w szkole. Przedstawiamy listę 9 miejscowości w województwie mazowieckim, które zasługują na naszą wizytę. Kliknij w zdjęcie, aby poznać te miasta.