Otwarcie Sezonu Wyścigowego 2024. Na to czekali wszyscy fani gonitw na zielonej bieżni

Konie wyścigowe powracają na zieloną bieżnię Toru Służewiec. Pasjonaci tego arystokratycznego widowiska ponownie doświadczą fali ekscytujących emocji, zasiadając na trybunach. Miłośnicy wyścigów konnych będą wspierać swoich ulubieńców, a nowoprzybyli goście bez wątpienia ulegną urokowi zaciętej sportowej rywalizacji.

W sezonie 2024 na Torze Służewiec rozegranych zostanie 238 gonitw dla koni pełnej krwi angielskiej, 112 dla koni arabskich czystej krwi, 16 dla kłusaków francuskich oraz siedem gonitw płotowych. Na wszystkich kibiców czeka więc mnóstwo sportowych emocji, których początek już 20 kwietnia podczas Otwarcia Sezonu – zapowiadają organizatorzy.

Otwarcie Sezonu Wyścigowego zaplanowane jest na 20 kwietnia. Będzie to dzień pełen ekscytujących gonitw. Wydarzeniem inaugurującym nowy sezon będzie wyścig o Nagrodę Strzegomia, rozpoczynający Drogę do Derby. Właśnie w nim zostanie wyłoniony pierwszy faworyt do najbardziej prestiżowej gonitwy dla trzyletnich koni pełnej krwi angielskiej, którą jest Westminster Derby.