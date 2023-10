"Pamięć »W« kadrze", czyli obchody Powstania Warszawskiego w obiektywie. Ogłoszono wyniki prestiżowego konkursu

Jak poinformowało Muzeum Powstania Warszawskiego, zadanie polegało na uchwyceniu swoim aparatem lub smartfonem obchodów organizowanych w dowolnym miejscu na świecie. W ramach 5. edycji uczestnicy fotografowali obchody 79. rocznicy Powstania Warszawskiego, chodziło o oficjalne uroczystości, koncerty, jak też akcje społeczne. Tematem prac mogło być wszystko, co dotyczyło upamiętnienia Powstania Warszawskiego.

W tegorocznej edycji konkursu nadesłano rekordową liczbę 2200 zdjęć, czyli o pół tysiąca więcej niż rok temu. Fotografie pochodziły z miast i miejscowości w całej Polsce, kilku krajów europejskich m.in. z Czarnogóry, Grecji, Niemiec i Węgier, a także z obydwu Ameryk.

- Niełatwy konkurs, ale laureaci spisali się na medal, prezentując tak różnorodne kadry. To coś, co członkowie jury lubią najbardziej i na co zwracają uwagę przy oglądaniu oraz nagradzaniu fotografii – przekazał fotograf Chris Niedenthal zasiadający w jury.