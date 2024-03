Panattoni Cafe, czyli lokal w formacie workstyle'u. Tu popracujesz zdalnie i zjesz najlepsze śniadanie w stolicy

Ulica Krochmalna 58 na warszawskiej Woli, która biegnie od alei Jana Pawła II do ulicy Towarowej. To właśnie tutaj, niedaleko ścisłego centrum miasta i tuż obok Browarów Warszawskich znajduje się Panattoni Cafe, czyli jedna z najlepszych śniadaniowni w całej stolicy. Miejsce to powstało w październiku 2022 roku z inicjatyw międzynarodowej firmy Panattoni, zajmującej się wynajem powierzchni hal spedycyjnych.

Hale spedycyjne i kawiarnia? Dosyć oryginalnie? A jakby inaczej!