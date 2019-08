Państwowe mieszkania na wynajem przy nowej stacji metra w Warszawie. Żeby z nich skorzystać, musisz przedstawić zaświadczenie o zarobkach

Fundusz Mieszkań na Wynajem na Bemowie

Wyburzenie Hotelu 212 przy ul. Górczewskiej odbyło się w lutym 2018 roku. Od tego czasu mieszkańcy Bemowa zastanawiali się, co powstanie w miejscu przestarzałego obiektu noclegowego. Jest już pewne, że za kilka lat wyrosną tam nowe bloki, które będą zarządzane przez Fundusz Mieszkań na Wynajem.

To rządowy program, który ruszył w 2015 roku. Fundusz Mieszkań na Wynajem to państwowa instytucja, która oferuje wynajem mieszkań osobom fizycznym oraz firmom. Ul. Górczewska nie będzie pierwszym miejscem w Warszawie, w którym działa Fundusz. Od jakiegoś czasu takie lokale są dostępne w kilku innych atrakcyjnych oraz dobre skomunikowanych lokalizacjach - ul. Przy Agorze 26 na Bielanach, ul. Powązkowska 13 na Żoliborzu, ul. Samochodowa 2 na Mokotowie, ul. Terespolska 17 na Pradze-Południe oraz Ficowskiego 8 na Żoliborzu. Łącznie Fundusz dysponuje 577 mieszkaniami na terenie Warszawy. Program cieszy się zainteresowanie mieszkańców stolicy, ponieważ aktualnie wolnych lokali pozostaje niespełna 30.

Na razie nie wiadomo, kiedy nowe państwowe bloki przy Górczewskiej zostaną oddane do użytku. Można się spodziewać, że ta data zbiegnie się z uruchomieniem końcowych stacji drugiej linii metra i będą to lata 2023-24. Jak się dowiedzieliśmy, obecnie inwestycja jest w trakcie pozyskiwania niezbędnych zgód administracyjnych. To oznacza, że teren po dawnym hotelu, który stoi bezużytecznie od 18 miesięcy, jeszcze przez pewien czas pozostanie pusty.