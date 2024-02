Park Dolina Szwajcarska wpisany do rejestru zabytków. Urocze i zapomniane miejsce w sercu Warszawy

Park Dolina Szwajcarska wpisany do rejestru zabytków

Zieleń i historia

Kiedyś Dolina Szwajcarska była znacznie większym terenem

Stanisław August Poniatowski ofiarował te tereny ojcom bazylianom – stawiając im warunek, by wybudowali kościół i konwikt dla młodzieży pochodzącej z Rusi. Do powstania warszawskiego park zajmował obszar od ulicy Pięknej do alei Róż po przebitą w XIX wieku ulicę Fryderyka Chopina. Bazylianie jednak zrezygnowali z ofiarowanych terenów, brakowało im środków na ich utrzymanie i znów stał się on częścią Ujazdowa. W XIX wieku Stanisław Śleszyński założył tu ogród owocowy, który dodatkowo był parkiem publicznym.