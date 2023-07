Pędził 148 km/h przez podwarszawską wieś. W aucie 3-letni pasażer. "Pomylił drogę powiatową z autostradą"

"Pomylił drogę powiatową z autostradą"

Choć policja regularnie apeluje o rozsądek na drodze, wciąż nie brakuje kierowców, którzy nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. Ostatnio za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wpłynęło zgłoszenie o nieodpowiedzialnym zachowaniu niektórych kierowców, którzy najwidoczniej pomylili drogę powiatową z autostradą.

W miniony piątek (21.07) do grona nieodpowiedzialnych kierowców dołączył 27-letni mieszkaniec powiatu sierpeckiego, który za kierownicą swojego pojazdu marki vw przemierzał miejscowość Seroki z zawrotną prędkością 148 km/h. Teren zabudowany nie toleruje takich nadużyć, a limit prędkości wynosi 50 km/h. Na pokładzie auta niebezpiecznego kierowcy podróżowało także 3-letnie dziecko. Policjanci przerwali szaleńczy rajd i nałożyli surowe kary. Mężczyzna otrzymał mandat karny w wysokości 2 500 złotych i 15 punktów karnych.

To już recydywa!

Niestety, to nie pierwszy taki wybryk zatrzymanego do kontroli 27-latka. Na swoim koncie miał już 11 punktów karanych za inne wykroczenia w ruchu drogowym. Policja musiała podjąć stanowcze działania, aby uświadomić mężczyźnie, jak bardzo jego nieodpowiedzialność zagraża bezpieczeństwu na drogach. Kierowca stracił prawo jazdy na okres trzech miesięcy, co powinno mu dać czas na przemyślenie swojego zachowania i konsekwencje wynikające z jego brawury. Po upływie tego okresu będzie musiał poddać się egzaminowi państwowemu, aby zweryfikować jego wiedzę na temat przepisów ruchu drogowego oraz umiejętności prowadzenia pojazdu.