Piastów. Zderzenie samochodu dostawczego z pociągiem. Kierowca nie zatrzymał się na przejeździe

Jak doszło do niebezpiecznej sytuacji? Kierowca samochodu dostawczego zignorował sygnalizator. Wjechał w momencie, gdy rogatki już opadały i utknął na na torach. Na szczęście maszynista pociągu pasażerskiego relacji Wrocław-Białystok zdążył rozpocząć procedurę awaryjną. Pociąg uderzył w samochód, ale z niewielką prędkością. I tak doprowadziło to do poważnych zniszczeń samochodu. Aż strach pomyśleć co byłoby, gdyby pociąg jechał z pełną prędkością.