Piekarnia Reicherta. Fakty i mity wokół rozbiórki zabytkowego symbolu Grochowa

- Trwają starania, by wykupić ten budynek i odrestaurować. Miasto bardzo by chciało, dzielnica przede wszystkim bardzo by chciała. Trwają negocjacje z właścicielami i dopóki się nie zakończą, nie możemy nic zrobić. Prawo nie pozwala na ingerencję w prywatną własność. Jednak podkreślam, że to wielkie, wielkie marzenie burmistrza Kucharskiego, by kupić tę kamienicę - mówił nam w sierpniu 2018 roku Andrzej Opala z Urzędu Dzielnicy Pragi Południe.