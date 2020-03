Pijalnia Wódki i Piwa oferuje zniżki w związku z koronawirusem. "Nadeszły trudne czasy"

W związku z epidemią koronawirusa restauracje i bary zostały zamknięte dla gości. Tylko niektóre lokale realizują zamówienia z dostawą. Pijalnia Wódki i Piwa znalazła rozwiązanie na obecną, trudną m.in. dla branży gastronomicznej sytuację.

- Nadeszły trudne czasy, więc wzywamy do pospolitego, obywatelskiego ruszenia! - napisali na swoim profilu na Facebooku.

Jak przyznają, z bólem serca musieli zamknąć drzwi do ich lokali, ale teraz uruchamiają możliwość zakupu tzw. "zawieszonych usług". Co to oznacza? Kupujecie voucher do wybranej Pijalni Wódki i Piwa w Polsce i przychodzicie z nim do lokalu, kiedy zacznie już normalnie funkcjonować.

- Odwdzięczymy się PODWAJAJĄC KAŻDĄ ZŁOTÓWKĘ. Jeśli wpłacisz 10 zł, będziesz mógł u nas zjeść/wypić za 20 zł, jeśli wpłacisz 50 zł – za 100 zł i tak dalej, i tak dalej - wyjaśniają.