Pijany policjant wjechał kabrioletem w słup. Jego dwaj koledzy zginęli. Jest prawomocny wyrok sądu

Do tragicznego wypadku doszło pod koniec lipca 2022 roku w miejscowości Kobyłka pod Warszawą. W środku nocy Adrian B. z trzema znajomymi po spożyciu alkoholu wsiedli do dwuosobowego mercedesa SL500 o mocy ponad 400 koni mechanicznych. Wszyscy byli pijani.

Śmiertelny wypadek w Kobyłce

- Przekażę głębokie ubolewanie oskarżonego za to, co się stało. Oskarżony jeszcze raz przeprasza wdowy, rodziny, swoją żonę, najbliższych. To jest tragedia wielu rodzin – padło przed sądem.

Obrońca argumentował, że wszyscy czterej mężczyźni byli bardzo bliskimi przyjaciółmi i decyzję, by wsiąść do samochodu po wypiciu alkoholu, podjęli wspólnie, wiedząc z jakim ryzykiem się to wiążę. Obrońca przypomniał też, że Adrian B., który tamtej nocy kierował, choć to nie do niego należał mercedes, otrzymał dobrowolnie od właściciela auta kluczyki.

Prokurator utrzymywał natomiast, że kara nie odzwierciedla tragicznego skutku wypadku.