Po teście na Covid-19 więzień uciekł ze szpitala Bródnowskiego

Do próby ucieczki doszło w Szpitalu Bródnowskim, w środę po południu.

Diagnozowany więzień został poddany testowi na Covid - 19. To rutynowa procedura w przypadku przyjmowanych do szpitala chorych w trakcie trwania pandemii. Mężczyzna z zakładu karnego postanowił jednak rutynę nieco przełamać i uciekł pilnującym go funkcjonariuszom.

Na szczęście więźnia udało się szybko ująć. - Więzień natychmiast został zatrzymany przez policję. Mężczyzna odbywa karę m.in. za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu – przekazał por. Zbigniew Śpiewak, rzecznik służby więziennej w Warszawie.

Teraz do odsiadywanego już wyroku, mężczyźnie dodany zostanie zapewne kolejny. Jak zapewnił por. Zbigniew Śpiewak, wszczęto już postępowanie dyscyplinarne w tej sprawie. Jako pierwsze informacje o ucieczce mężczyzny z bródnowskiej placówki podało radio RMF.