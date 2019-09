Podsumowanie wakacji na lotniskach. Warszawa na pierwszym miejscu wśród najbardziej opóźnionych lotnisk w Polsce

Wakacje na polskich lotniskach

Firmy AirHelp w oparciu o dane zebrane od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku, przygotowywała listę 50 najbardziej opóźnionych europejskich lotnisk. Podsumowała także wakacje na największych polskich lotniskach.

Biorąc pod uwagę wszystkie trzy miesiące wakacji, do największych zakłóceń doszło w czerwcu. Wtedy wskaźnik punktualności dla polskich lotnisk wyniósł zaledwie 65 procent. Oznacza to, że aż 45 procent samolotów wylatujących z Polski nie dotarło do miejsca docelowego według zaplanowanego rozkładu.

Liczba pasażerów na polskich, których lot był opóźniony lub odwołany:

czerwiec – prawie 507 tysięcy

lipiec – prawie 420 tysięcy

sierpień – ponad 355 tysięcy

Ranking najbardziej opóźnionych lotnisk w Polsce w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia otwiera Port im. Fryderyka Chopina w Warszawie (wskaźnik punktualności – 65 procent). Na kolejnych miejscach zestawienia z wynikiem ponad 20 procent opóźnionych lub odwołanych lotów znalazły się lotniska w: Łodzi (2. miejsce), Modlinie (3. miejsce), Szczecinie, Poznaniu oraz Krakowie. Szóstą pozycję w rankingu zajęły ex aequo porty zlokalizowane w Rzeszowie oraz Katowicach, a tuż za nim w Bydgoszczy. Najlepszy wynik osiągnęły natomiast lotniska w Gdańsku oraz we Wrocławiu – odpowiednio 85 procent i 86 procent samolotów, które dotarły do miejsca docelowego o czasie.