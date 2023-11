Policja Piaseczno. Niemal rozjechał pieszego na pasach. Zapłacił wysoki mandat

Pierwszeństwo tylko w przepisach?

Kierowca samochodu ciężarowego nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu dla pieszych. Nie mając pojęcia, że obok stoi policyjny, nieoznakowany radiowóz piaseczyńskiej drogówki, a jego wyczyn rejestruje kamera. Po chwili został zatrzymany, a za swoje działanie otrzymał 15 punktów karnych. Do tego będzie musiał zapłacić mandat w wysokości 1500 złotych. Taka jest cena niestosowania się do obowiązujących przepisów. Zachowania kierowcy jest tym bardziej szokujące, że pieszy był już na pasach.

Zignorował pieszego

Niewłaściwe, a przede wszystkim niezgodne z przepisami, zachowanie kierującego samochodem zarejestrowała policyjna kamera we wtorkowe popołudnie na Al. Krakowskiej w Łazach. Funkcjonariusze zatrzymali się przed oznakowanym przejściem dla pieszych, by na drugą stronę mógł swobodnie przejść młody mężczyzna stojący tuż przy przejściu. Inne zachowanie zaprezentował kierujący mercedesem sprinterem, który przejechał tuż przed pieszym będącym już w połowie przejścia. Kompletnie zignorował przechodzącego człowieka, który na szczęście zachował ostrożność. 41-latek nie przejechał pomimo jego obecności na "zebrze" i pomimo, że pojazd znajdujący się na pasie obok, zatrzymał się by przepuścić pieszego. Nie spodziewał się również, że jest to nieoznakowany radiowóz, a jego wyczyn rejestruje kamera.