Policja zatrzymała seryjnego włamywacza. Okradał domy pod Warszawą. 37-latek usłyszał dziewięć zarzutów

Przez ostatnie tygodnie otwoccy kryminalni pracowali nad sprawą włamań, do których doszło na terenie powiatu otwockiego.

- Włamania na pierwszy rzut oka nie były ze sobą powiązane. Sprawca dokonywał włamań na terenie Otwocka, Józefowa i Wiązowny. Włamywacz wybierał różne miejsca, były to m.in. lokale gastronomiczne, usługowe, czy sklep z odzieżą. Złodziej włamał się także do piwnicy przynależnej do jednego z otwockich mieszkań, z której ukradł elektronarzędzia – wyjaśnił sierż. szt. Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.