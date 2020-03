Polsat zaprezentował ramówkę w Warszawie. Kto pojawił się na czerwonym dywanie? Wzruszające pożegnanie i odważne stroje

Niesamowite emocje, zacięta rywalizacja i spektakularne zwycięstwa - tak telewizja Polsat zapowiada swoją wiosenną ofertę. W programie pojawią się dwie nowe pozycje: muzyczny talent-show "The Four. Bitwa o sławę" oraz reality-show dla przyszłych zawodników MMA "Tylko Jeden". Nie zabraknie także znanych z poprzednich lat programów: "Taniec z Gwiazdami", "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" czy "Nasz nowy dom".

Tylko Jeden

Od 6 marca na antenie Telewizji Polsat pojawi się nowy reality-show, który poprowadzi pisarka Blanka Lipińska. Jak zapowiadają producenci, to nieszablonowy program, w którym o zwycięstwo, sławę i kontrakt profesjonalnego zawodnika MMA powalczy grupa obiecujących zawodników mieszanych sztuk walki. Dwaj najlepsi i najbardziej zmotywowani dotrwają do walki finałowej, która odbędzie się podczas oficjalnej gali Konfrontacji Sztuk Walki. Kontrakt z KSW o wartości 200 tysięcy złotych zgarnie „Tylko Jeden”.

The Four. Bitwa o sławę

To nowy rewolucyjny talent show, który skradł serca widzom całego świata. Teraz nadeszła szansa także dla polskich wokalistów. Czworo najbardziej utalentowanych jury wyłoni już podczas pierwszego odcinka (będą to tzw. "pewniacy"). W każdej chwili może pojawić się utalentowany „czarny koń”, który zawładnie sercami jurorów oraz publiczności i zdetronizuje „pewniaka”.