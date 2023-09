Polska Opera Królewska w Warszawie. Tak będzie wyglądać nowy gmach. Znamy zwycięski projekt

Praca godzi w oryginalny sposób istniejący układ Osi Stanisławowskiej, narożnika Łazienek Królewskich i sąsiedztwa architektury współczesnej powstającej nierzadko w sposób przypadkowy. Jest czytelnym znakiem w krajobrazie kultury wysokiej i wyważonej estetyzacji przestrzeni. Tworzy nową tożsamość miejsca zharmonizowaną z historyczną przestrzenią - podkreśliło Jury.

Dyrektor Polskiej Opery Królewskiej Andrzej Klimczak podkreślił, że 14 września 2023 roku zostanie zapamiętany jako bardzo ważny dzień dla POK.

To jest dzień nieprawdopodobnie ważny. My wszyscy czekamy na to z niecierpliwością, że pojawi się w końcu dom, prawdziwy dom, w którym będzie można ćwiczyć do woli, nie wynajmować sali, nie czekać czy spektakl się odbędzie czy nie odbędzie - powiedział Klimczak.