Polska - Słowenia 3:2. Zwycięski finał eliminacji do Euro na PGE Narodowym

Pierwszy to taki, że polscy kibice zdążyli trochę polubić Jerzego Brzęczka. Albo trochę mniej go obecnie nie lubią – przed poprzednimi jesiennymi meczami kadry w Warszawie podczas wyczytywania przed spikera składów, gdy dochodziło do selekcjonera, to na hasło: „Jerzy”, zamiast głośnego „Brzęczek” słychać było gwizdy. Tym razem zapadła cisza i lekkie gwizdy. Jest postęp…

Miało to zapewne związek z kontuzją Kamila Glika – to kolejny wniosek z kolejnego meczu ze Słowenią. Dość oczywisty – o ile w sobotę z Izraelem nasza gra wyglądała nadspodziewanie dobrze bez Roberta Lewandowskiego i Kamila Grosickiego (tym razem obaj wyszli w pierwszym składzie, a na ławkę powędrowali Krzysztof Piątek i Przemysław Frankowski), o tyle bez stopera Monaco nasza defensywa po raz kolejny zauważalnie straciła na wartości.

Najpierw było wesoło, bo już w trzeciej minucie meczu prowadziliśmy 1:0. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Jan Oblak wybił piłkę przed pole karne. Dopadł do niej Sebastian Szymański i potężnym strzałem wpakował piłkę do siatki.

Feta nie trwał jednak długo, bo strzelec bramki i koledzy szybko zauważyli, że z murawy nie podnosi się Glik. Leżał na niej i zwijał się z bólu również słoweński bramkarz, sugerując sędziemu, że był faulowany. Do arbitra pospieszyli zresztą koledzy Oblaka, ten jednak decyzji o uznaniu bramki nie zmienił. Chwilę później zmieniony musiał zostać za to nasz stoper, który – jak pokazały telewizyjne powtórki – oberwał przy dośrodkowaniu w twarz od interweniującego Słoweńca. Zastąpił go Artur Jędrzejczyk.

A zejście Glika ośmieliło naszych rywali, którzy odważniej ruszyli pod bramkę Wojciecha Szczęsnego i niestety przyniosło to efekty. Choć gdyby Polacy byli w kolejnych kilku minutach bardziej skuteczni pod bramką Oblaka, to gol Tima Matavza byłby co najwyżej trafieniem kontaktowym. Był trafieniem na 1:1 – w 14. minucie do piłki wrzuconej w polskie pole karne dopadł Josip Ilicić. „Nawinął” zwodem Arkadiusza Recę i podał do środka, do kolegi, któremu w oddaniu celnego strzału nie zdołali przeszkodzić Jędrzejczyk z Janem Bednarkiem.