Południowa Obwodnica Warszawy. Opóźnienia w budowie POW. GDDKiA przesunęła termin realizacji

Jeśli chodzi o odcinek A, tj. węzeł Puławska - węzeł Przyczółkowa (ok. 4,6 km), to jest on realizowany przez firmę Astaldi. Wartość robót na tym etapie wynosi 1,3 mld zł, jednak przedsiębiorstwo realizujące ten kontrakt zgłosiło roszczenia odnośnie wydłużenia zakończenia prac. GDDKiA nie udziela jednak szczegółów tej sprawy. Poinformowano jedynie, że owe roszczenia są "w dalszym ciągu rozpatrywania", a wskazanie daty zakończenia inwestycji będzie możliwe po ich rozpatrzeniu.

Odcinek B to trasa o długości 6,5 km od węzła Przyczółkowa do węzła Wał Miedzeszyński. Ten etap realizowany jest przez przedsiębiorstwo Gulermak, a wartość kontraktu na to zadanie wynosi 795 mln zł. Na tymże etapie budowany jest m.in. most przez Wisłę, który to jest właśnie źródłem niedotrzymania terminu. Wykonawca zgłosił roszczenia z uwagi na warunki gruntowe w nurcie Wisły oraz wystąpienie wysokiej fali na rzece w maju 2019 roku. W tym miejscu termin zakończenia prac został przesunięty do listopada 2020 roku.

Na zadaniu C (węzeł Wał Miedzeszyński - węzeł Lubelska), w ramach którego budowany jest m.in. węzeł Patriotów i estakady w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, termin ukończenia prac został wydłużony do grudnia 2020 r. Wykonawcą tego etapu jest firma Warbud, a wartość prac wynosi 601 mln zł. Tutaj przesunięcie daty zakończenia robót uzależnione jest od porozumienia zawartego z PKP PLK - chodzi o budowę wiaduktu pod czwarty tor kolejowy, który przechodzi nad drogą ekspresową.