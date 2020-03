Ponad 160 osób w Warszawie złamało kwarantannę. Grożą im wysokie kary, a nawet więzienie. "Toczą się postępowania"

Koronawirus sparaliżował życie Warszawy. Odwołane koncerty, biegi, spektakle i targi. To zmieniło się do tej pory

Jak udało nam się dowiedzieć, wobec niektórych prowadzone są postępowania m.in. z Art. 165 Kodeksu Karnego. Mowa tam o sprowadzania niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób "powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej." W takim przypadku - za nieumyślne złamanie przepisów - grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Jeśli przepisy złamane zostaną świadomie, a lekkomyślność takiej osoby doprowadzi do uszczerbku na zdrowiu, bądź śmierci innych osób (poprzez zrażenie) kara rośnie do 8, a w szczególnych przypadkach do 12 lat. Oczywiście o dokładnej wysokości zadecyduje sąd.